23-08-2024 10:27:01

Quote:

Tijdens het verhoor kregen Piqué en zijn vrienden te horen dat zij precies dezelfde afslagen hadden genomen als Amalia. Dat dit hen verdacht maakt, verbaast advocaat Shukrula. "Er zijn maar weinig wegen waarop je logisch vanaf Amsterdam naar Antwerpen kunt rijden. Ze reden de meest logische route vanaf het Singel in Amsterdam die via hun navigatie werd aangegeven." Welke route dit precies was wil hij niet zeggen.