Tsjetsjeense leider Kadyrov rust Tesla-truck uit met machinegeweer voor oorlog

De Tsjetsjeense leider Ramsan Kadyrov heeft zaterdag op zijn Telegramkanaal gepronkt met een Cybertruck van het merk Tesla. Hij zegt de Cybertruck te hebben gekregen van Elon Musk."Elon, bedankt! Kom naar Grozny, ik zal je ontvangen als de meest dierbare gast! Ik denk niet dat ons Russische ministerie van Buitenlandse Zaken tegen zo'n reis zal zijn. En natuurlijk wachten we op je nieuwe ontwikkelingen die zullen bijdragen aan de voltooiing van de SMO", schreef Kadyrov op zijn Telegram-kanaal.Kadyrov spreekt over een 'Cyberbeast'. Een echt onverwoestbaar en snel voertuig, volgens hem. Na een rit door de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny, is hij te zien met munitie om zijn nek en een machinegeweer op de auto. Kadyrov beweert dat het voertuig nuttig zou kunnen zijn in de Russische oorlog in Oekraïne.