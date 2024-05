Gratis fles wijn die verborgen zat in cookieverklaring pas na drie maanden geclaimd

We accepteren allemaal gedachteloos de cookies zonder het bijbehorende privacystatement te lezen. Dat heeft een Britse belastingdenktank maar weer eens bewezen. Die had in de tekst de zin verborgen: wie dit leest, krijgt gratis een fles wijn. Het duurde drie maanden voor iemand de fles claimde.

Tax Policy Associates voegde de clausule in februari toe als experiment om te zien of iemand echt de volledige voorwaarden zou lezen. Baas van de club Dan Neidle deelde het verhaal op X en zei dat het zijn idee was.

De tekst die bij het accepteren van de cookies hoort, is nu aangepast naar: "We weten dat niemand dit leest, omdat we in februari hadden toegevoegd dat we een goede fles wijn zouden toesturen aan de eerste persoon die ons zou contacteren. En pas in mei kregen we een reactie."

Neidle reageert: "Het was mijn kinderachtige protest tegen het feit dat alle bedrijven een privacystatement moeten hebben en niemand het leest. Elke kleine koffietent moet het zelfs op zijn website hebben staan, het is knettergek en geldverspilling."

Neidle vertelt dat de persoon die de gratis fles wijn spotte ook nog eens iemand was die de voorwaarden doorlas, omdat hij op zoek was naar een voorbeeld voor een eigen tekst op zijn website dus niet eens omdat hij het belangrijk vond.

De baas van de denktank zei dat hij het twee jaar geleden ook al een keer had gedaan. Toen duurde het vier maanden voor iemand de gratis fles wijn claimde. "We deden het nog eens om te kijken of mensen de tekst nu wel beter lezen, maar dat doen ze niet."

Quote:

omdat hij op zoek was naar een voorbeeld voor een eigen tekst op zijn website dus niet eens omdat hij het belangrijk vond. Zo zie je maar weer, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Het levert wat op



Ik klik het ook zo weg, tenzij ze korte zinnen hebben die de verbeteringen uitleggen, maar lappen tekst! Ik heb wel wat beters te doen. Zo zie je maar weer, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Het levert wat opIk klik het ook zo weg, tenzij ze korte zinnen hebben die de verbeteringen uitleggen, maar lappen tekst!Ik heb wel wat beters te doen.

