Overvaller smijt bejaarde vrouw van de trap af en steelt haar auto

Een overvaller in New York duwt een 68-jarige vrouw van de trap af, waarna hij in haar tas grabbelt en wegrent.De vrouw ligt na de duw weerloos op de grond, terwijl de man haar autosleutels afpakt en vervolgens razendsnel weggaat.Even later is ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu is met haar, is onbekend. Of de dader inmiddels al is opgepakt, blijft vooralsnog ook onbekend.