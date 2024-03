Beklimmers van de Mount Everest moeten voortaan hun eigen poep opruimen

Het is een van de dingen waar je vast niet direct aan denkt als je besluit de Mount Everest te gaan beklimmen, maar als je dit seizoen naar boven wil, moet je voortaan je eigen poep opruimen.

Het beklimmen van de Mount Everest staat tegenwoordig bij zo veel mensen op de bucketlist dat het er veel te druk wordt. Eerder verschenen er al beelden van klimmers die in een file omhoog gingen. Het maakt niet alleen de ervaring toch een stukje minder spectaculair, het leidt ook tot vervuiling. Daarom heeft de lokale overheid bedacht dat poep voortaan in een plastic zakje in de tas moet.

Tot nu toe was het voldoende als je een kuiltje groef in de sneeuw om je behoefte in te doen, maar dat volstaat dus niet meer. "Ze delen aan iedere klimmer een aantal zakjes uit met een chemische stof erin die de ontlasting hard maakt en de geur verwijdert", legt de Australische Everest-Expeditieleider Allan Cohr uit in The Guardian. "Ze zeggen dat ze de zakjes ook gaan controleren, maar ik weet niet of ze dat echt gaan doen."

De bergbeklimmer staat zeker achter het besluit. "Bovenop de berg is het zo koud en is er zo'n gebrek aan zuurstof en natuurlijke microben dat ontlasting gewoon niet gaat ontbinden. Het blijft liggen waar het ligt tot in de eeuwigheid."

