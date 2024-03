Drag Show for Palestine geannuleerd na ophef

Een boekwinkel in de Amerikaanse staat Arizona heeft toch afgezien van het organiseren van een bijzonder benefietevenement. Afgelopen zaterdag zou er een heuse 'Drag Show for Palestine' worden gehouden, waar verschillende lokale drag-artiesten zich zouden inzetten voor de situatie in Gaza. Dat feest ging jammer genoeg niet door.De combinatie van drag, een typische queer-kunstvorm, met het steunen van de streng-islamitische Gazastrook, werd op sociale media met veel opgetrokken wenkbrauwen onthaald. Er volgde een storm van kritiek op de boekenwinkel, van zowel voor- als tegenstanders van de Palestijnse zaak. De show, die zou worden gepresenteerd door drag-artiest Daddy Satan, werd uit voorzorg geannuleerd.