Inwoners storten vrijwillig geld terug na gemeentelijke blunder

APELDOORN - De gemeente stort honderden euro’s op je rekening, terwijl je daar geen recht op hebt. Wat zou jij doen? In Apeldoorn overkwam het honderden inwoners. Ze mochten zelf bepalen of ze dat geld, in totaal bijna 600.000 euro, zouden terugbetalen. Drie maanden later blijkt dat 48 inwoners dat hebben gedaan.

Het gaat om ten onrechte uitbetaalde energietoeslag. Zo'n zeshonderd inwoners kregen die toeslag verstrekt terwijl ze er, op basis van hun inkomen, geen recht op hebben. Nog eens 228 Apeldoorners kregen een te hoog bedrag uitgekeerd. Zij ontvingen 800 euro in plaats van 350 euro.

De gemeente Apeldoorn besloot het geld bij niemand terug te eisen. "Als mensen het geld vrijwillig willen terugbetalen, dan kan dat uiteraard wel", schreef de gemeente in een brief aan de betrokken inwoners. Het zou gaan om een menselijke fout. "Wij vinden dat onze inwoners daar niet de dupe van mogen worden."



Deze gemeentelijke beslissing zorgde voor verontwaardigde reacties op sociale media. “Terugbetalen. Dit is gemeenschapsgeld”, meent Richard Lindsen. Anderen noemen het besluit oneerlijk: “Zo jammer dat wij het niet krijgen. Ik wil ook wel eens wat extra’s hebben”, schrijft Rietje Krommedijk-Beekman.

Een kleine 6 procent van de mensen besloot dus om geld terug te storten. “Het gaat hierbij om wisselende bedragen, afhankelijk van iemands situatie”, zegt gemeentewoordvoerder Esther Naber.



Veertig inwoners betaalden de volle mep van 800 euro terug. Vijf personen maakten 450 euro over op de rekening van de gemeente, en twee besloten 350 euro terug te storten. “Van één inwoner is mij niet bekend hoe groot het teruggegeven bedrag is”, stelt Naber. “Wij zijn dankbaar voor elke terugstorting die is gedaan.”

De gemeentelijke blunder kwam aan het licht, nadat inwoners die wél recht hadden op energietoeslag, klaagden dat zij dit niet kregen toegezegd. Dit bleek uiteindelijk om bijna 900 inwoners te gaan. Die fout is direct hersteld.

Om dergelijke misstappen in de toekomst te voorkomen, heeft de gemeente recent een evaluatie afgerond. De uitkomst wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

Reacties

14-03-2024 16:26:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.159

OTindex: 28.402

En degene die verantwoordelijk is voor die blunder. Wat gebeurt er met die persoon?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: