AH roept kaaskroketten terug, zit geen kaas maar garnaal in

Supermarktketen Albert Heijn roept de kaaskroketten van hun eigen huismerk terug. In de verpakking zitten mogelijk garnalenkroketten in plaats van de vegetarische kaasvariant.



Het gaat om de AH Oven & Airfryer Kaaskroket met houdbaarsheidsdatum 24 februari 2025. In de snacks zitten mogelijk garnalenkroketten. Wie een allergie voor schaaldieren heeft, kan daar flink ziek van worden. Het allergeen staat door de verwisseling ook niet vermeld op de verpakking.



Wie de krokketen in huis heeft, wordt verzocht de snacks niet te eten en terug te brengen naar een Albert Heijn-winkel.

