Mysterieuze dodelijke schimmel gevonden in de tunnels van Hamas

In de tunnels van Hamas is een dodelijke schimmel aangetroffen, waaraan al zeker één Israëlische soldaat zou zijn overleden. Het vormt een nieuw gevaar voor de 135 mensen die nog gegijzeld zijn door Hamas.



"Er bevindt zich een dodelijke schimmel in de tunnels, waar geen behandeling voor mogelijk is”, aldus een Israëlische functionaris. Israëlische artsen weten niet om wat voor schimmel het gaat of hoe ze hem kunnen behandelen.



Vermoedelijk hebben de terroristen van Hamas weerstand opgebouwd doordat ze al zo lang aan de schimmel worden blootgesteld. “Iemand die getraind is en gewend is aan deze tunnels kan misschien immuniteit opbouwen. Maar het is een omgeving die het leven van de gijzelaars bedreigt”, aldus hoofd van een medisch team in Israël, Hagai Levine.



“Sommige gijzelaars die vrijgelaten werden, hebben een langdurige antibioticabehandeling nodig voor infecties die levensbedreigend kunnen zijn, verergerd door de schimmel die aanwezig is in de tunnels”, vertelt hij nog.

