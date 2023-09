Ophef over vader die transvrouw tegenhoudt terwijl zijn dochter op vrouwentoilet zit

'Een man heeft daar niets te zoeken'Een video waarin een man schreeuwt tegen een transvrouw die naar het toilet wil gaat viraal op sociale media. De dochter van de man is op het moment van de video op het damestoilet waar de transvrouw naar binnen wil. De man houdt de transvrouw, die ook naar het damestoilet wil, tegen. "Een man heeft niets te zoeken op het toilet van mijn dochter", schreeuwt hij.De video maakt veel los bij kijkers. De een walgt van de transfobie van de vader, de ander prijst hem voor de actie. De zichtbaarheid van transpersonen is in het Westen de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zo kwam ook in veel landen de toilet-discussie op gang, waarbij veel tegenstanders vrezen voor het faciliteren van een onveilige plek voor 'cis-vrouwen'. Tegelijkertijd is het geweld tegen transpersonen wereldwijd toegenomen.