Elektrische auto rijdt veel verder met speciaal folie op het dak

Het grote probleem van elektrische auto's is nog altijd de actieradius. Daar hebben onderzoekers uit Freiburg nu mogelijk iets op gevonden: een plakfolie met zonnecellen erop. En de kleur kan aangepast worden aan de kleur van de auto.



Het gaat nog slechts om een prototype. De onderzoekers zijn nu op zoek naar ontwikkelaars en investeerders voor de doorontwikkeling. Als de folie op grote schaal kan worden gemaakt, dan komen de kosten neer op 100 tot 150 euro per auto. En in een relatief zonnige Duitse stad kan het een extra rijbereik van 4000 kilometer per jaar opleveren.



Helemaal uniek is het idee niet. Fabrikanten bevestigden eerder al fotovoltaïsche zonnecellen op autodaken, maar dat ging meestal om glazen daken. Het nieuwe systeem kan op metalen oppervlakken worden geplakt. Dat gebeurde al bij een Volkswagen Polo.

