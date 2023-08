Autobanden zorgen voor duizend keer meer fijnstof dan uitlaatgassen

Niet de benzinemotor van een auto veroorzaakt de meeste luchtvervuiling, maar de autobanden en de remmen. Die laatste zorgen zelfs voor duizend keer meer uitstoot dan de verbrandingsmotoren.



Dat zeggen de onderzoekers van Emission Analytics, die in opdracht van het gerenommeerde Duitse blad Auto Motor und Sport het onderzoek uitvoerden. Door fijnstoffilters is de schadelijke uitstoot van benzine- en dieselmotoren de afgelopen jaren fors gedaald, maar een dergelijke verbetering geldt niet voor de banden.



De onderzoekers lieten een VW Golf met de goedkoopste banden en helemaal volgeladen 320 kilometer hard rijden over een bochtig parcours. De banden verloren 0,58 gram per kilometer. De maximale uitstoot van fijnstof voor verbrandingsmotoren is 4,5 milligram per kilometer. De banden verloren dus duizend keer meer rubber dan wat er uit een uitlaat mag komen.



Verschil is wel dat banden meestal deeltjes achterlaten die groter zijn dan 10 micrometer, terwijl uitlaatgassen bestaan uit kleinere deeltjes, die schadelijker zijn voor de gezondheid. Volgens de onderzoekers veroorzaken ook autobanden echter een onduidelijke hoeveelheid uitstoot van hele kleine deeltjes.



De populariteit van zware SUV's en elektrische auto's verergeren het probleem de komende jaren. "Elektrische auto's zijn zwaarder door hun accupakketten en hoe zwaarder een auto, des te groter de bandenslijtage", aldus Emission Analytics.

24-08-2023 16:36:50 Mamsie

Heel begrijpelijk. (auto)banden slijten nu eenmaal en waar blijft het afgesleten materiaal? Juist ja, in het fijnstofdrama.

