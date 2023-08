Insecten eten plastics gemaakt van soortgenoten

De larven van zwarte soldatenvliegen worden verwerkt in diervoeder en zijn geteeld met gecomposteerde voedselresten als voer. Daarom worden zwarte soldatenvliegen op industriƫle schaal geteeld, door bijvoorbeeld het bedrijf Protix.



Alleen, de volwassen insecten die de larven maken hebben veelal nog geen nuttig gebruiksdoel worden weggegooid, schrijft Scientias. Omdat ze bestaan uit bouwstoffen waar bioplastic van te is, wil onderzoeker Karen Wooley proberen dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk moeten de beestjes het plastic ook weer afbreken. Dan kunnen ze worden hergebruikt om er weer nieuwe plastics van te maken. Het zou kunnen leiden tot een misschien wel perfecte kringloop.



Wooley en haar team hebben het inmiddels voor elkaar gekregen om de reststroom van vliegen om te zetten in bioplastic. Dat doen ze door de stof chitine uit de insectenkarkassen te halen en de chitine om te zetten in het polymeer chitosan, een nuttige bioplastic. Van chitosan kan je bijvoorbeeld een biologisch afbreekbare superabsorberende hydrogel maken die mogelijk nuttig kan zijn in akkerbouw in droge gebieden. Tijdens regenbuien neemt de gel dan water op en geeft die weer af tijdens droge periodes.

