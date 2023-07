Drankje drinken kost barman baan en maandsalaris

Het drinken van een alcoholische versnapering is een barman van een uitgaansgelegenheid op Aruba duur komen te staan. De man verloor zijn baan en moet een schadevergoeding ter hoogte van ruim een maandsalaris betalen.



Dat blijkt uit een dinsdag openbaar geworden uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba.



De man werkte sinds mei 2021 als barman voor CM Food Company, dat de restaurants Brutto en Lucca en nachtclub The Office op het populaire Palm Beach exploiteert. De man verdiende een bruto maandsalaris van 2500 Arubaanse florin, omgerekend zo'n 1250 euro.



In december van dat jaar werd de barman geschorst en later ontslagen, omdat hij tegen de regels in tijdens zijn werk in restaurant Lucca een alcoholisch drankje zou hebben genuttigd. Videobeelden toonden aan dat hij achter de bar whisky in een kartonnen beker schonk, vervolgens wat opruimde, en daarna met de beker naar buiten wandelde.



Het horecabedrijf stapte naar de rechter om het arbeidscontract van de barman te kunnen verscheuren. Daarbij wees het bedrijf erop dat het drinken van alcohol tijdens werktijd volgens de bedrijfsreglementen streng verboden is.



De barman eiste voor de rechter zijn baan terug, omdat het ontslag een veel te zware straf zou zijn. De man ontkende onder meer dat hij de whisky had gestolen; het drankje zou hem zijn aangeboden door een klant.



Uit de gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba de werkgever in het gelijk heeft gesteld. Drinken onder werktijd is verboden, en daarmee is het ontslag terecht, oordeelt de rechtbank.



Die geloofde bovendien weinig van het verweer dat het drankje was aangeboden door een klant. Uit kassagegevens bleek namelijk dat er in de desbetreffende uren helemaal geen whisky was verkocht.



Tijdens het onderzoek naar de zaak had de barman benadrukt dat hij gewoonlijk nooit tijdens werktijd dronk, en de hem aangeboden drankjes vrijwel altijd weigerde. Alleen met toestemming van zijn manager zou hij wel eens een uitzondering maken, bijvoorbeeld als een klant iets speciaals te vieren had.



Met die verklaring sneed de werknemer zichzelf echter juist in de vingers. De rechter zag het als bewijs dat de barkeeper wel degelijk op de hoogte was van de bedrijfsregels, die het gebruik van alcohol verbieden.



De barman verliest niet alleen zijn baan, maar moet ook opdraaien voor een deel van de juridische kosten van zijn werkgever. Dat kost hem 3150 Arubaanse florin, dus ongeveer anderhalf keer zijn netto maandsalaris.

