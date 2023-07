Hotelkamer met zicht op varkenstal

Zien maar niet ruiken. Voor 8.888 yuan (€1.123) boek je een hotelkamer om enkele van China’s zeldzaamste en meest gewaardeerde varkens van dichtbij te ervaren: het ‘pandavarken’.Het zijn de liangtouwu varkens, de dieren die de billen leveren voor de wereldberoemde Jinhuaham. Zoals Parmaham en Ibericoham, maar dan een delicatesse uit de Chinese stad Jinhua. Misschien is het zelfs wel de oudste soort ham ter wereld. De beroemde ontdekkingsreiziger Marco Polo zou de technieken voor het maken van ham van Jinhua naar Europa gebracht hebben, beweren sommige Chinezen.Het ras kreeg de bijnaam pandavarken door zijn unieke zwarte kop en achterkant, met een witte band om het midden. Maar de varkens zijn niet meer zo populair onder fokkers. Ze verkiezen buitenlandse rassen die maar de helft van de tijd nodig hebben om bijna 2 keer zo groot te worden boven het tweezijdige zwarte varken. Dat verdriet de lokale overheid, die geld pompt in onderzoek om meer waarde te creëren en in promotie van het varken.Een themapark ter ere van het zeldzame ras moet een oplossing bieden. Het gaat bestaan uit een museum, café, vergaderruimte, attracties en hotelkamers, schrijft SCMP. Jinhua’s disneyland wordt het ook wel genoemd. Je mag het dier ook knuffelen en een jaarvoorraad vlees mee naar huis nemen.