Al 33 jaar vliegt Tom 3000 kilometer per dag

De Amerikaan Tom Stuker heeft meer gevlogen dan wie ook ter wereld. In drie decennia tijd legde hij in talloze United Airlines-toestellen meer dan 37 miljoen kilometer af. Hoe hij dat voor elkaar kreeg? Dankzij een levenslang ticket dat hij in 1990 kocht. Maar er is ook een keerzijde. "Dit heeft een buitensporig grote klimaatinvloed", zegt klimaatexpert Bart Verheggen.In 1990, toen Tom Stuker (69) ( foto ) nog een dertiger was, kwam de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines met een uniek aanbod. Voor 290.000 dollar (264.000 euro) konden Amerikanen een levenslang ticket kopen.Stuker twijfelde geen moment en schafte het tijdloze vliegticket aan, vertelt hij aan The Washington Post. Het is niet voor het eerst dat Stuker met zijn verhaal in het nieuws komt. Hij werd al door cameraploegen gevolgd toen hij 10 miljoen mijl – 16 miljoen kilometer – vloog (in 2011) en een paar jaar later toen hij de 20 miljoen mijl aantikte (in 2019).Na die mijlpaal werd hij in 2020 gevraagd of zijn gedrag niet slecht is voor het klimaat. "Het probleem wordt door míj niet groter", zei hij toen. "Het vliegtuig vliegt toch wel, of ik er nou in zit of niet."Klimaatspecialist Bart Verheggen zegt dat van die redenering niets klopt. "Als niemand meer vliegt, hoeven er ook geen vliegtuigen meer te vliegen. Dus heb je als passagier altijd een impact op het klimaat."De afstand van 37 miljoen kilometer (23 miljoen mijl) die Stuker inmiddels per vliegtuig heeft afgelegd, is gelijk aan bijna vijftig trips naar de maan en terug. Sterker nog: in het jaar 2019 alleen vloog hij evenveel kilometers als zes retourtjes naar de maan. Hij zat dat jaar aan boord van 373 vluchten in 365 dagen.Als hij al die vluchten in 2019 gewoon af had moeten rekenen, had het hem volgens de Amerikaanse krant ruim 2,4 miljoen dollar (ruim 2,2 miljoen euro) gekost. Dat is acht keer het bedrag dat hij in 1990 voor het levenslange ticket neertelde.Hoeveel CO2-uitstoot één passagier veroorzaakt, verschilt een beetje en hangt bijvoorbeeld af van de lengte van de vlucht, maar uit verschillende berekeningen blijkt dat dit zo'n 300 gram CO2 per persoon per gevlogen kilometer is.In 2019 vloog Stuker 2,3 miljoen kilometer. Dat leverde volgens die berekening ongeveer 700 ton CO2-uitstoot op. Nederlanders stoten per persoon zo'n 8,5 ton CO2 per jaar uit. "Hij stoot ruim tachtig keer meer uit dan een gemiddelde Nederlander, alleen al met zijn vlieggedrag", concludeert Verheggen.De Amerikaan uitte in het interview in 2020 waarin hij zijn eigen klimaatbijdrage beperkte, wel kritiek op privévliegtuigen. Wie daar in zit, kan pas écht het verschil maken door minder te vliegen of aan boord van een lijntoestel te stappen, zei hij. "Hoewel hij een punt heeft dat privévliegtuigen een buitensporig hoge klimaatvoetafdruk hebben, heeft hij dat zelf ook", zegt Verheggen.In de 33 jaar sinds hij het levenslange ticket aanschafte, bezocht Stuker meer dan honderd landen. Hij nam zijn vrouw mee op 120 honeymoons en vloog zelf tientallen keren van de Amerikaanse stad Newark naar Londen, Frankfurt, Melbourne en Tokio.De reden dat hij zoveel vloog? Niet alleen zat hij graag in zijn vaste stoel – 1B – maar met elke vlucht verdiende hij ook airmiles. Dat bood hem naar eigen zeggen enorme voordelen.Zo sliep hij dankzij die airmiles in hotelsuites overal ter wereld, at hij in sterrenrestaurants en stapte hij aan boord van cruiseschepen. Dat alles betaalde hij met miles. Ook kreeg hij eens 50.000 dollar (45.000 euro) aan cadeaubonnen op één dag. "Dit was de beste investering van mijn leven", zegt hij tegen de Amerikaanse krant.