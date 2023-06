Man slaapt tussen twee matrassen op straat en belandt bijna in vuilniswagen

Man slaapt tussen twee matrassen op straat en belandt bijna in vuilniswagenEen bizar en opmerkelijk verhaal uit de hoofdstad, een man die vredig op straat lag te slapen werd ruw gewekt toen de matrassen waarop hij lag werd opgetild door de knijper van de vuilniswagen.De schone slaper had zijn rust gezocht tussen twee opgestapelde matrassen in de Van Hilligaertstraat in de Pijp, waardoor de medewerkers van de stadsreiniging hem over het hoofd zagen. Dit resulteerde in een korte, schokkende rit in de grijparm van de vuilniswagen.Terwijl de vuilniswagen de matrassen optilde om ze in de wagen te gooien, hoorden ze plotseling een apart geluid. Het 'bed' werd onmiddellijk terug op de grond gezet.Volgens de politie kwam hij er met de schrik vanaf, maar uit voorzorg werd hij naar het ziekenhuis gebracht voor controle. "Soms is iets waardevoller dan je denkt", merkte wijkagent Tjako Drenth op in een bericht op social media.