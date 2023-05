Gemeente Leeuwarden plaatst permanente afvalbak op invalidenparkeerplaats

De gemeente Leeuwarden heeft een afvalcontainer neergezet op een invalideparkeerplaats. Tot schrik van inwoner Anneke, die in een rolstoel zit. "Nu deze parkeerplaats weg is, wordt het nog moeilijker om te parkeren", vertelt ze aan Hart van Nederland.



De ondergrondse papiercontainer staat op het Beursplein, vlak bij de binnenstad van Leeuwarden. "Ik moet met de auto naar het centrum, want de batterij van mijn rolstoel kan niet zover", vertelt Anneke.



Het baart haar zorgen dat er nu nog minder gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. "Ze zijn schaars in het centrum van Leeuwarden. Zo'n parkeerplaats krijg je niet zomaar meer terug. Hier moeten ze echt wat aan doen."



Anneke heeft al meerdere keren geklaagd bij de gemeente. "Maar ze doen er gewoon niets mee." De gemeente Leeuwarden was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: