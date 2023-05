Vegetarische KLM-passagier maakt gehakt van maaltijd: wrap en handje noten

Een vegetarische KLM-passagier kreeg tijdens haar zes uur durende vlucht niet veel meer voorgeschoteld dan een paar stukjes ananas, een koude wrap en wat nootjes, schrijft The Independent. Juanita Headley vloog met KLM van Ghana naar het Verenigd Koninkrijk, en maakt gehakt van de karige maaltijd.



‘’Goddank heb ik geen notenallergie, anders had ik het met een fruitrantsoen moeten doen’’, aldus de vegetariër. Headley noemt de KLM ‘een grap’. ‘’Veganisme is niet bepaald nieuw. Het is onacceptabel dat er dan niet wat extra maaltijden worden meegenomen op een vlucht van zes uur. Of zorg er voor dat de vegetarische maaltijd ook vegan is. Dat zou het leven voor de crewleden en passagiers een stuk makkelijker maken.’’



In haar relaas krijgt Headley bijval van andere veganisten. ‘’Hoe moeilijk is het om een alpro-yoghurt, tomaten, broccoli en pasta met veganistische kaas te hebben’’, vraagt een veganist zich af. ‘’KLM is niet bepaald de goedkoopste maatschappij, dus dit is schandalig’’, vindt een andere vegan.

