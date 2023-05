Ziekenhuis weigert vrouw bij negende zwangerschap te helpen door ruzie

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg wil een vrouw bij haar negende zwangerschap niet helpen na een ruzie in de wachtkamer. Ze sturen haar naar een ziekenhuis in Den Bosch, maar de moeder stapt naar de rechter.

Die buigt zich over de zaak: moet het ETZ haar toch begeleiden of mogen ze de vrouw naar een ander ziekenhuis in Den Bosch sturen?



De vrouw is geen onbekende in het ETZ. Al vanaf haar eerste zwangerschap in 2008 wordt zij geholpen in het ziekenhuis in Tilburg. Nu ze voor de negende keer zwanger is, stapt ze wederom naar hetzelfde ziekenhuis. Maar sinds de zesde zwangerschap boterde het niet altijd tussen de gynaecoloog en de vrouw, schrijft het Brabants Dagblad.



Naar aanleiding van niet naar buiten gebrachte verdenkingen van huiselijk geweld doet de gynaecoloog een melding bij Veilig Thuis. Dit schiet bij de vrouw in het verkeerde keelgat en ze vraagt of een andere gynaecoloog haar kan behandelen.



Maar dat was nog niet de reden voor het wegsturen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Bij de negende zwangerschap blijkt in de wachtkamer dat de vrouw toch door dezelfde gynaecoloog zal worden behandeld. Dit wil de vrouw absoluut niet, en er ontstaat een ruzie in de wachtkamer. De zwangere moeder weigert in zee te gaan met deze gynaecoloog en mee de behandelruimte in te gaan.



De ruzie wordt niet opgelost, en het ETZ laat haar weten dat zij niet meer welkom is bij het ziekenhuis. Via een brief communiceert het ziekenhuis dat ze haar doorverwijzen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.



Daar laat de vrouw het niet bij zitten. Ze is van mening dat zij niet naar een ziekenhuis in Den Bosch mag worden gestuurd, want stel dat ze zou bevallen? Dan is ze mogelijk niet op tijd in Den Bosch. Dat vertelt ze aan de rechtbank in Breda, waar ze gelijk weet te krijgen.



Het ETZ had haar niet mogen doorverwijzen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Een andere gynaecoloog van het ETZ moet haar behandelen.

Misschien daarna een elastiekje om de eileiders? Want 9(!) koters op deze aardkloot zetten is niet van deze tijd, we hebben een beter systeem voor de oude dagvoorziening, en we zijn straks met 10.000.000.000 al een beetje overbevolkt.

Het zal je moeder maar wezen

