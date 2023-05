Je kat snapt niet waarom je zo verschrikkelijk groot bent

Je denkt misschien dat je kat je ziet als zijn of haar moeder. Maar dat is niet zo. Dr. John Bradshaw heeft 30 jaar huisdieren bestudeert en hij denkt dat jouw kat denkt dat jij ook een kat bent, maar dat je om onbegrijpelijke redenen (die geen kwaad kunnen) ontzettend groot bent geworden. Je bent in zijn ogen een enorme, niet-vijandige kat.



Omdat katten nooit gefokt zijn om iets nuttigs te doen, maar vooral om mooi te zijn of muizen te vangen, zijn onze huiskatten niet zoveel anders dan wilde katten. En wilde katten weten niets van mensen, zoals honden dat wel doen.



Kopjes geven doen katten ook onderling. Bij ons komen ze daardoor soms bij onze benen terecht, maar dat ligt niet aan de kat, maar aan onze onbegrijpelijke omvang.



De muis die hij mee naar binnen neemt is ook geen trofee die hij jou trots wil tonen. Hij neemt zijn prooi mee, zoals een kat-achtige betaamd, naar een plaats waar hij van zijn voedsel rustig kan genieten. Maar thuisgekomen herinnert hij zich zijn voederbakje; en dat dat eten beter smaakt dan een ongekookte muis.



En dat mensen hun eten weggeven snappen ze al net zo min als waarom we zo idioot groot zijn.

Reacties

05-05-2023 18:46:01 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.014

OTindex: 2.076

Wat katten onderling echter niet doen is spinnen. Dat doen ze alleen bij mensen... daar maken ze dus duidelijk onderscheid in. Kortom... katten weten wel degelijk dat jij geen kat bent.

Ze jagen toch ook niet op elkaar in het wild. Dat duidt aan dat katten wel degelijk onderscheid maken tussen wat een kat is of niet.

05-05-2023 19:09:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.473

OTindex: 28.199

Deskundigen zijn niet altijd even goed op de hoogte als mensen uit de praktijk. Deskundigen gebruiken modellen...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: