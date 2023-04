Naakte man probeert zichzelf te dopen in kerkfontein

Sommige dingen kan je beter niet zelf proberen, zo ondervond ook Jeremiah Sykes uit het Amerikaanse Arizona. Hij werd afgelopen zaterdag door de politie opgepakt toen hij zichzelf probeerde te dopen. Nu is dat niet zo erg, maar wel dat hij het zonder toestemming en zonder kleren deed in de fontein van de One Life Church in Mesa.



Ondanks verzoeken om de fontein te verlaten, bleef de 20-jarige man doorgaan met zijn dopingsritueel. Dat zorgde ervoor dat hij uiteindelijk in de boeien werd geslagen en mee moest naar het bureau. Daarmee waren de problemen met deze wilde doper nog niet voorbij, want hij verzette zich op het bureau hevig tegen het nemen van een mugshot. De agressieve gelovige sloeg twee agenten, waarvan eentje tegen het hoofd. De agent raakte daarbij lichtgewond.



Sykes had al aanklachten voor de inbraak en schennis van de eerbaarheid aan zijn broek voor zijn kerkelijke avonturen, maar kreeg daar dankzij zijn relletje op het politiebureau ook nog aanklachten voor verzet bij arrestatie en zware mishandeling bij.

Reacties

23-04-2023 20:10:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.204

OTindex: 90.886

Quote:

aanklachten voor de inbraak en schennis van de eerbaarheid aan zijn broek



Wellukke broek dan? Hij had er geeneen aan! Wellukke broek dan? Hij had er geeneen aan!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: