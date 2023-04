Op oudere leeftijd is overgewicht gezonder dan afvallen

Uit een nieuwe studie blijkt dat afvallen bij oudere volwassenen kan leiden tot vroegtijdig overlijden en levensbeperkende aandoeningen, terwijl te dik blijven dat niet doet. Je kunt als oudere dus beter dik blijven dan afvallen. . De studie keek naar bijna 17.000 volwassenen van minstens 70 jaar oud in Australië en meer dan 2.000 volwassenen in de Verenigde Staten die minstens 65 jaar oud waren.



Mensen met overgewicht in die groep bleken beter af te zijn als ze niet gingen lijnen. "Ons onderzoek wees uit dat zelfs een gewichtsverlies van 5% het sterfterisico verhoogt, vooral bij oudere mannen," zei hoofdonderzoeker dr. Hussain.

16-04-2023 18:56:37 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.171

OTindex: 3.181





Je moet gewoon jezelf blijven zoals je je goed voelt. Is dit onderzoek gedaan door iemand die niet af wil of kan vallen?Je moet gewoon jezelf blijven zoals je je goed voelt.

16-04-2023 19:11:53 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.004

OTindex: 2.075

Ineens zwaar afvallen is een shock voor het lichaam blijkbaar. Het advies is dan ook... verander niet te veel aan je levenswijze na je 65ste.



Geniet van alles om je heen! Vreet wat je wil en ga dood in vrede met jezelf.



Wat anderen er van vinden moet je maar voor lief nemen.



Persoonlijk wordt ik liever minder oud dan dat ik niet heb genoten van de deugden om mijn heen.



Een heerlijk egoïstische houding die mij meer goed doet dan oud worden en er als een demente/kwijlende bejaarde bij te zitten die wacht op de dood in een mensonwaardige situatie.



Mijn pa zit in deze situatie... 76 jaar oud en weet niet eens wanneer hij moet poepen...



Ik wil wel oud worden maar het niet zijn!





16-04-2023 20:33:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.198

OTindex: 28.190





En dan zei ik: Als je niet oud wil zijn moet je jong dood gaan. @Jura6 : Dat laatste zei mijn vader (overleden met 96) ook regelmatig: Oud worden is niet zo'n punt. Maar oud zijn, daar moet je niet aan beginnen.En dan zei ik: Als je niet oud wil zijn moet je jong dood gaan.

