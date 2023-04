Wit tijgerwepje krijgt toch euthanasie

Slecht nieuws inzake het in de vuilnisbak gevonden witte tijgerwelpje.Een team van experts heeft geoordeeld dat de 4 maanden oude witte tijgerwelp die onder een vuilnisbak buiten het Attica Zoological Park is gevonden, niet kan worden gered, zo werd donderdag gemeld.Volgens een bericht van de Nemesis-dierenwelzijnsgroep, die zei dat het contact had opgenomen met de ambtenaar van het ministerie van Milieu die de zaak in de gaten hield, had Hasija, zoals de vrouwelijke welp door de verzorgers in de dierentuin werd genoemd, 33 gebroken botten, “en elke ademhaling die ze neemt veroorzaakt ondragelijke pijn.”De tijger werd op 28 februari door een schoonmaker gevonden op de parkeerplaats van de dierentuin.