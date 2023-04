Metalband Lamb of God woest op christelijke winkel om verkoop mok

De Amerikaanse Metalband Lamb of God is verwikkeld geraakt in een ruzie met een christelijke winkel. De band heeft de naam 'Lamb of God' ooit aangenomen om te spotten met de wereldreligie. De muziek van de band is namelijk niet bepaald christelijk te noemen, met titels als New Colossal Hate en Walk With Me in Hell.



De band is boos op de winkel omdat daar een mok met een afbeelding van het laatste album van Lamb of God in de schappen ligt. De atheïstische muziekgroep wil niet geassocieerd worden met een winkel die zegt "de boodschap van God" te willen overbrengen met aangeboden producten.



Dat de winkel de mok aanzag voor een artikel met een evangelische boodschap is wellicht niet gek. De naam van de band, in het Nederlands Lam van God, is ook een van de vele synoniemen voor Jezus Christus. Toch is op de mok ook een petruskruis te zien, vaak gebruikt als protestsymbool tegen het christelijk geloof.



De christelijke winkel heeft vooralsnog niet op de rel gereageerd.

Ja, ook christenen zullen zich aa copyright en vergelijkbare regels moeten houden. Je mag niet zo maar een albub cover kopiëren en op je eigen producten plakken.

