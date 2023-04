Gevederde inbreker richt ravage aan in woning Zwolle

Een vrouw betrad nietsvermoedend haar woning aan de Bosplaat in Zwolle en trof daar een ware ravage aan. Ze vreesde voor een inbreker, maar de boosdoener bleek een dom gansje...Onder de bank vond de bewoonster de aanstichter van alle ellende: een nijlgans. Het dier had wellicht een verkeerde afslag genomen en was dwars door het raam op twee hoog gevlogen.De gans bloedde flink, maar de schade viel mee, aldus dierenambulance Zwolle. "Het dier had alleen een scheurtje in zijn zwemvlies."De gans is ter observatie naar de opvang gebracht.