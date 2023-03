Onterecht tot 400 jaar veroordeeld: Man komt na 37 jaar vrij wegens gebrek aan bewijs

Een zeldzame vrijlating: de Amerikaanse man Sidney Holmes uit Florida mocht maandag na 34 jaar de gevangenis verlaten. De rechter oordeelde dat er te weinig bewijs voor was om tot een veroordeling van 400 jaar gevangenisstraf te komen. Hij zat vast voor een gewapende overval.

De inmiddels 57-jarige man viel na de vrijlating zijn moeder in de armen. “Ik wist dat deze dag ooit zou komen.”



Holmes werd in 1989 veroordeeld omdat hij betrokken zou zijn bij een gewapende overval op 19 juni 1988. Hij zou een vluchtauto bestuurd hebben bij een gewelddadige autodiefstal. De broer van één van de slachtoffers zou Holmes, of iemand die op hem leek, hebben gezien in de auto die gebruikt was als vluchtauto. De man had inderdaad een auto die daarop leek. Ook had één van de slachtoffers hem aangewezen als dader.



Holmes heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. In 2020 benaderde hij de Conviction Review Unit van de openbare aanklager om de zaak te herzien. De auto die bij de overval werd gebruikt bleek namelijk helemaal niet zijn auto en ook had hij een stevig alibi. Daarnaast was het identificatieproces niet goed verlopen. Conclusie: er is onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Daarom sprak de openbaar aanklager hem alsnog vrij.



Hij werd in 1989 dus veroordeeld tot 400 jaar. De openbaar aanklager had in 1989 nog gevraagd om 875 jaar, gezien eerdere overvallen en omdat hij weigerde zijn handlangers te noemen. Die straf vond de rechter excessief, dus hij besloot hem voor 400 jaar te veroordelen.



De sheriff die de zaak destijds onder z’n hoede had, herinnert het zich niet meer, vanwege de grote hoeveelheid criminaliteit in die periode. “Ik ben in complete schok. Hij heeft die straf gekregen voor deze zaak?”



Holmes zelf is overigens alleen maar blij dat hij de gevangenis mag verlaten. “Ik kan geen haat hebben. Ik moet gewoon doorgaan.”

18-03-2023 08:25:28 Emmo

Stamgast



Maar goed dat ze hem niet 200 jaar hebben laten vastzitten....

18-03-2023 09:31:57 allone

Oudgediende



Laat me raden: zwarte man in VS ?!

18-03-2023 10:09:35 De Paus

Oudgediende



S Quote: De broer van één van de slachtoffers zou Holmes, of iemand die op hem leek, hebben gezien in de auto die gebruikt was als vluchtauto.



Ja, al die zwarte mensen lijken op elkaar. Dat zeggen bijna alle witte mensen.

18-03-2023 16:16:19 Jawel

Oudgediende



@allone : volgens de foto bij het artikel inderdaad wel. Was niet zo moeilijk raden...

18-03-2023 16:26:26 allone

Oudgediende



@Jawel : aangezien ik de foto niet gezien heb, was het wel raden, maar idd niet moeilijk

