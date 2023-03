Poetin verdiende 500 miljoen met zijn eigen wodka-merk

De Russische president Vladimir Poetin heeft tussen 2004 en 2019 mogelijk tot 500 miljoen dollar verdiend met de verkoop van een populaire wodka onder zijn eigen naam, volgens een onderzoek waar de Moskow Times over bericht.



Russische wodka, verkocht onder het merk Putinka, kwam in 2002 in de schappen in Rusland en werd marktleider in 2005, toen er jaarlijks meer dan 40 miljoen liter van werd verkocht.



Hoewel er de afgelopen jaren wisselende eigenaren van het merk Putinka zijn geweest, zijn ze allemaal verbonden met Poetin's inner circle en zijn ze verplicht een deel van hun winst toe te wijzen aan de Russische president.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: