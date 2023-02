Na 16 uur vliegen terug bij af: vlucht uit Nieuw-Zeeland moet omkeren

Ze stapten allemaal in het vliegtuig met het idee om zestien uur later in New York te zijn. Maar voor passagiers uit Auckland in Nieuw-Zeeland liep dat anders af. Ze zaten wel uren in het vliegtuig, maar landden op precies dezelfde plek. Een stroomstoring op de eindbestemming was de reden.



Het ging om de vlucht NZ2 van de luchtvaartmaatschappij Air New Zealand, met als bestemming John F. Kennedy Airport. De meeste passagiers kwamen erachter dat het vliegtuig omdraaide, toen ze de vluchtroute op hun scherm bekeken, meldt de krant The New Zealand Herald.



De reden was een stroomstoring op de New Yorkse luchthaven. Die werd veroorzaakt door een storing in het elektrische paneel, aldus de luchthaven op Twitter. Ook een kleine brand zou aan de storing hebben bijgedragen. De brand was snel geblust.

Reacties

En er waren geen andere opties?geen enkele vlucht-haven (letterlijk) tussen de westkust van de VS en NY?

