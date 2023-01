Waarom je beter minder sla kunt eten

Sla staat op plek drie van meest gegeten groenten in Nederland, terwijl het niet eens zo erg gezond is en bovendien weinig duurzaam.



Er zitten zeker vezels, vitamines en mineralen in sla, maar veel andere groenten, zoals broccoli, maar ook spinazie bevatten meer gezonde voedingsstoffen. Bovendien weegt sla weinig dus je hebt er een hele berg van nodig, wil het zoden aan de dijk zetten. Een flinke portie weegt zo'n 40 gram. Dan duurt het dus lang voor je aan de 250 gram zit, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente.



Daarnaast is sla bepaald geen duurzame groente. In de winter komt sla uit de Nederlandse kas, wat heel veel energie kost. Het is nog milieuvriendelijker om de sla uit Spanje te halen waar het in een onverwarmde kas groeit. In de zomer eten we de sla van het land, maar dan nog kost het heel veel ruimte en vooral water om een krop sla te telen.



Vaak kopen we sla in voorverpakte zakken. Voorgesneden groenten zijn meestal duurzamer dan wanneer je ze zelf gaat snijden, omdat je minder weggooit en in de zak blijven ze langer houdbaar. Maar voor sla blijft gelden: er is veel water en energie gemoeid met de productie ervan.

Reacties

28-01-2023 08:05:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.183

OTindex: 83.925



Blijkbaar ben ik milieubewust bezig? Ik eet nooit sla. Te koud.Blijkbaar ben ik milieubewust bezig?

28-01-2023 08:37:04 Buick

Erelid



WMRindex: 3.821

OTindex: 978

En al die kul onderzoeken worden zwaar gesubsideerd.

We betalen ons blauw aan belasting omdat een paar mensen elke keer iets moeten laten zien, omdat ze anders geen geld meer krijgen.

Die onderzoeken zijn dus ook niet duurzaam, want die betalen wij met zijn allen.

28-01-2023 08:52:12 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.967

OTindex: 18.767

S Op het laatst mag je bijna niets meer eten. Nou, ik til mijn pausjurk omhoog en dan veeg ik mijn kont af met dit soort onderzoeken.

28-01-2023 08:55:23 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.015

OTindex: 3.181

Ik eet wel sla in de zomer maar meestal als aanvulling op het broodje.



Ook gaat er bij mij veel meer in want alleen sla is maar saai hoor, dus tomaat, komkommer en ui en wat er nog meer bij kan gaat er allemaal bij. Ik denk dat dit bij de meeste mensen zo gaat dus dit onderzoek slaat de paal mis als ze alleen het eten van sla onderzoeken en niet hoe het gegeten wordt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: