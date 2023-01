Eerste parel voor Amersfoortse kok, na ruim 30 jaar werken met oesters

Een grote verrassing voor chef-kok Marco Blok van restaurant Mei uit Amersfoort. Al 32 jaar werkt hij in zijn keuken met oesters en voor het eerst in zijn leven trof hij daarin onlangs een parel aan.In het AD vertelt hij dat hij zes oesters open moest maken. Bij de derde stuitte hij op een wit bolletje. "Ik dacht eerst dat het een gezwelletje was. Daarna kwam ik erachter wat het écht was: 'Huh, een parel!"Geschat wordt dat in slechts 1 op de 15.000 wilde oesters een parel zit. Een parel is eigenlijk een zandkorrel of een miniem stukje zeewier dat de oester per ongeluk mee zijn schelp in heeft gezogen en dat het schelpdier irriteert. Daarom kapselt het dier het vuiltje in met een dun laagje parelmoer. Dat blijft hij doen zolang het vuiltje blijft zitten en in de loop der jaren ontstaat er langzaam maar zeker een parel.De waarde van een parel hangt af van de vorm en de grootte. Hoe ronder en groter de parel, hoe meer die waard is. Ook de glans is belangrijk. Een bijna perfecte parel kan tot zo'n 30.000 euro opbrengen. Voor een kleine parel met veel imperfecties wordt hooguit 10 euro neergelegd.Omdat de vondst getuigt van zo veel geluk, heeft de Amersfoortse kok ook maar meteen een staatslot gekocht, grapt hij tegen de krant.