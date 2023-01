Rijkswaterstaat en ANWB oneens over recordspits

Volgens de ANWB is er donderdagochtend geen sprake geweest van "de drukste ochtendspits sind 2019". Rijkswaterstaat meldde eerder dat hiervan wel degelijk sprake was vanwege het winterweer. Op Twitter vochten de instanties de onenigheid uit.



Rijkswaterstaat meldde op het Twitter-account dat een file rond 07:50 het spitsrecord verbroken had. De ANWB besloot zich eens te bemoeien met het stukje misinformatie. Ook de bewering dat er file zou hebben gestaan rond Maastricht werd door de instantie tegengesproken. "Rond Maastricht? Daar staat helemaal geen file. Daarnaast is boven de grote rivieren nauwelijks iets aan de hand. Daar was het zelfs beduidend minder druk", aldus de ANWB.



Het gebeurt niet vaak dat Nederlandse verkeersinstanties elkaar publiekelijk in de haren vliegen, maar Rijkswaterstaat voorkwam een rel door de foutjes snel aan te passen.

Gingen ze toch bijna rollend over straat...

