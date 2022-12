IJstijd in Canadees dorpje na winterse storm en flitsbevriezing

In het Canadese dorp Crystal Beach zijn de huizen die aan Lake Erie liggen nu haast letterlijk ijspaleizen. De combinatie van kou en storm zorgt voor spectaculaire beelden in het dorpje aan het grote meer.,,Van boven naar beneden is het water bevroren tegen de huizen’’, vertelt Crystal Beach-bewoner Derek Tupling tegen de Canadese televisie. ,,Je kunt je het enorme volume en de kracht voorstellen van water dat over de muur omhoog komt en dan onmiddellijk bevriest – flitsbevriezen. Het is absoluut ongelooflijk.’’Naast dat het een bizar aangezicht is, maken Tupling en de andere bewoners van het plaatsje zich aanzienlijke zorgen over de schade van de zware ijsmassa op hun huizen. ,,Zulk slecht weer hebben we hier nog nooit meegemaakt.’’