Tijgerwelpje gevonden in kofferbak Mexicaans stel, tussen de wapens

Een nogal bijzondere vondst voor de politie in het Mexicaanse El Marqués. In de kofferbak van een stel werd een tijgerwelpje gevonden dat illegaal in hun bezit was. Ook vonden ze vier wapens en patronen in de auto.Het stel werd opgemerkt door de politie omdat het een kleine verkeersovertreding had begaan. Ze gedroegen zich agressief toen ze daarop aan de kant werden gezet.Na een kort gesprek met de agenten probeerde het stel te vluchten. Toen dit niet lukte, besloot de politie een kijkje te nemen in de auto van het stel. Hierop werd de welp gevonden.De politie onderzoekt nog hoe de welp in het bezit van het koppel is gekomen. De bedoeling is om het dier weer terug te laten keren in zijn natuurlijke habitat, laat de politie weten.In Mexico is het niet verboden een exotisch dier te bezitten, maar je moet wel aan flink wat voorwaarden voldoen. Veel van de dieren die door de Mexicaanse politie in beslag worden genomen, zijn illegaal.