Undercoverpolitie verkleed als kerstman en zijn elven arresteren vermoedelijke drugsbende in Peru

Een undercover politieteam, verkleed als kerstman en zijn elven, arresteerde een bende vermoedelijke drugsdealers in Peru.De politieagenten droegen feestelijke vermommingen om geen argwaan te wekken voordat ze een huis binnenvielen in de wijk Surquillo in de hoofdstad Lima."Omdat het Kerstmis is, trekt een kerstman op straat niet veel aandacht, en we hebben dit in ons voordeel gebruikt voor deze operatie", zei politiefunctionaris David Villanueva.De groep slenterde onschuldig door een straat totdat ze plotseling stopten bij een huis. Een van de helpers van de kerstman haalde een enorme hamer tevoorschijn, brak de voordeur open en de groep drong naar binnen.De politie hield vier verdachten aan en nam een grote hoeveelheid cocaïne en marihuana in beslag.De verdachten, drie mannen en een vrouw, dachten aanvankelijk dat het een grap was, aldus Villanueva.De politie-inval heette "The fall of the Chicago Grinch" naar het fictieve groene monster dat Christmas stal en Surquillo's bijnaam "Little Chicago" in een toespeling op de gewelddadige bendes die de Amerikaanse stad in de jaren twintig bestuurden.