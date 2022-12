Basisschoolkinderen gedwongen horrorfilm te kijken tijdens overblijfuur

Een invaller van een kinderopvangorganisatie heeft kinderen van basisschool De Kleine Reus in Amsterdam gedwongen horrorfilms te kijken tijdens het overblijven. Dat onthult Het Parool.



Hoe vaak het is gebeurd is onbekend. De invaller heeft minstens in twee klassen in totaal veertig leerlingen tussen zeven en negen jaar naar enge films laten kijken. Behalve The Exorcist ging het om District 9, een film waarin vreemde wezens de aarde betreden en aliens in een geïmproviseerd vluchtelingenkamp in Zuid-Afrika worden gehuisvest. Kijkwijzer: 16 plus.



De politie onderzoekt de zaak.

Reacties

11-12-2022 10:12:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.400

OTindex: 28.103

Het lijkt mij een goed idee om genoemde invaller nooit meer met kinderen te laten werken. Verder lijkt mij een psychologisch onderzoek naar de empathische karaktertrekken van deze persoon aanbevolen.

11-12-2022 11:29:06 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.306

OTindex: 21.670

@Emmo : inderdaad, daar zit niet zozeer een steekje los, daar ligt het hele breiwerk van de pennen.

12-12-2022 00:01:17 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.219

OTindex: 2.076



Ik kon niks beginnen, want hij huurde de film en hij was boven de zestien jaar. Maar ik heb hem stiekem drie weken slapeloze nachten door kindernachtmerries toegewenst! De kloothommel! @Emmo : Toen ik mijn videotheek nog had, kwam er een keer een vader met twee kindjes een film huren. Kindjes waren vier en zes jaar oud, schatte ik zo. Kwam die knurft ( ik bedoel de vader) met de film Hellraiser aan de balie. De kindjes helemaal opgewonden, want ze gingen een enge film kijken...Ik zei: Je gaat je kinderen toch niet echt deze film laten kijken hè? Hij: Waarom niet? Ze willen een enge film zien, dan krijgen ze een enge film!Ik kon niks beginnen, want hij huurde de film en hij was boven de zestien jaar. Maar ik heb hem stiekem drie weken slapeloze nachten door kindernachtmerries toegewenst! De kloothommel!

