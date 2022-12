Baby vecht voor leven, ouders weigeren operatie met gevaccineerd bloed

In Nieuw-Zeeland heeft een rechter bepaald dat een vier maanden oude baby voorlopig onder voogdij mag staan van artsen. Het kind ligt in het ziekenhuis vanwege hartproblemen en moet worden geopereerd om te overleven. Aanvankelijk weigerden de ouders akkoord te gaan met een operatie, tenzij er geen 'gevaccineerd bloed' werd gebruikt voor de bloedtransfusie die erbij komt kijken.



De hoogste rechtbank van het land bepaalde dat een operatie van levensbelang is voor het kind en dat de ouders niet het recht hebben om deze te blokkeren. De ouders van de baby eisten dat er eerst een 'ongevaccineerde bloedbank' zou worden opgericht, maar zoiets is volgens deskundigen onmogelijk.



Volgens de advocaat van het stel is er te weinig bekend over de langetermijneffecten van een bloedtransfusie met bloed van iemand die tegen het coronavirus gevaccineerd is. Eigenlijk bestaat er niet zoiets als "gevaccineerd bloed", omdat bij een bloedtransfusie enkel rode bloedcellen worden gegeven en geen plasma.



Ook in Nederland groeit de vraag naar "ongevaccineerd bloed". Volgens bloedbank Sanquin is een realisatie daarvan op dit moment niet mogelijk, omdat bloeddonoren niet hoeven aan te geven waartegen ze gevaccineerd zijn.

