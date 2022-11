Man die van cruiseschip viel na etmaal gered

Een man die woensdagavond overboord was geslagen op een cruiseschip in de Golf van Mexico, is een dag later levend teruggevonden door de Amerikaanse kustwacht. Zo'n redding is heel zeldzaam: één van de reddingswerkers noemt het 'een wonder op Thanksgiving', naar de Amerikaanse feestdag waarop de man werd gered.



De 28-jarige drenkeling werd donderdag op ruim 30 kilometer uit de Amerikaanse kust gespot. Hij was een dag eerder, samen met zijn zus, ingescheept in New Orleans. Rond 23.00 uur die avond verdween hij, maar zijn zus meldde dat pas de volgende dag rond 12.00 uur.



Nog eens tweeënhalf uur later werd de kustwacht ingeschakeld. Het vaargebied van het schip werd vervolgens afgezocht met helikopters, vliegtuigen en boten.



Omdat de kans zo klein was dat hij zou worden teruggevonden, was de verbazing enorm toen iemand in het water werd gesignaleerd. De kustwacht heeft beelden gemaakt van dat moment:



Hij werd 20.25 uur teruggevonden, bijna een etmaal nadat hij van boord was gevallen. Volgens de kustwacht vertoonde hij tekenen van onderkoeling, uitdroging en shock, maar kon hij zelfstandig lopen en was er ook met hem te praten, al kon hij nog niet uitleggen waardoor hij precies overboord was geslagen.



"Maar dat hij zo lang het hoofd boven water heeft kunnen houden is onwaarschijnlijk", zei een medewerker van de kustwacht tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. "Dat zal ik mijn leven lang niet vergeten. Het laat zien dat de wil om te leven iets is waar je bij elke reddingsactie rekening mee moet houden, omdat het alle verwachtingen te boven kan gaan."



De drenkeling is overgebracht naar een ziekenhuis in New Orleans. Hij maakt het goed.

Van een flat vallen en het overleven is op zich al een prestatie.

