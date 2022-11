In dit Italiaanse dorpje krijg je zelfs 30.000 euro toe als je er gaat wonen

Helemaal in het puntje van de prachtige hak van Italië ligt een dorpje waar je 30.000 euro toe krijgt als je er gaat wonen. Het is het nieuwste middel om mensen naar het leeggelopen zuiden van het land te trekken.Al een aantal jaar zijn er dorpen in Calabrië, Puglia of Sicilië waar je gratis een huis krijgt om de leegstand tegen te gaan. Meestal zijn er wel enige voorwaarden aan verbonden. Zo moet je wel echt in het dorp komen wonen en de woning niet enkel als vakantiehuis gebruiken. Ook ben je soms verplicht om het huis op te knappen.Dit geldt ook voor het dorp Presicce, niet al te ver van het mooie Lecce: je moet een woning kopen die gebouwd is voor 1991 én je moet er gaan wonen. Een huis kost er maar 25.000 euro.De komende weken verschijnt het plan op de website van de gemeente, vertelt raadslid Alfredo Palese tegen CNN. Doel is om het leven terug te brengen in het dorp. "Er zijn veel lege woningen in ons historische centrum die we graag opnieuw bewoond zouden zien”, aldus Palese. "Het is jammer om te zien hoe onze oude districten vol geschiedenis, prachtige architectuur, en kunst langzaam maar zeker leeglopen.”