Witte Republikein met Aziatische vrouw stemt tegen interraciaal huwelijk

Het Republikeinse senaatslid Mitch McConnell heeft afgelopen woensdag een bijzondere keuze gemaakt tijdens een stemming. De staat Kentucky stemde rondom een wet die het interraciaal huwelijk mogelijk moet gaan verbieden. McConnell stemde voor het verbod, ondanks dat hij al sinds 1993 met de Taiwanese Elaine Chao is getrouwd, meldt NewsWeek.



Chao was tussen 2017 en 2021 onder president Trump Secretary for Transportation. Ze is de eerste vrouw met een Aziatische achtergrond die in het presidentiƫle kabinet zat. En de echtgenote van McConnell, die feitelijk tegen zijn eigen huwelijk stemde met het nieuwe wetsvoorstel.



Brendan Kirby, onderzoeksjournalist bij Fox10 News, laat op social media weten dat hij denkt dat de stem van McConnell te maken heeft met zijn weerstand tegen het homohuwelijk. Met de wet waar McConnell voor stemde, kan de wet die het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht erkent, worden herroepen.

Reacties

21-11-2022 13:40:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.853

OTindex: 83.244





Daar kun je sowieso niemand vertrouwen. Zelfs je eigen echtgenoot niet



Laatste edit 21-11-2022 13:41 Ach ja. PolitiekDaar kun je sowieso niemand vertrouwen. Zelfs je eigen echtgenoot niet

21-11-2022 14:43:03 Tiepmiep

Senior lid

WMRindex: 126

OTindex: 11

Wnplts: Delft

Wat een hypocriet! Dan zal je als zijn vrouw zijnde toch meteen een echtscheiding aanvragen.

21-11-2022 15:11:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.156

OTindex: 28.085

Er zijn twee soorten regels: Die voor politici en die voor het gemene volk.

