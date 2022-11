Ministers in de clinch over gebruik regeringsvliegtuig

Ministers Helder (Sport) en Kaag (Financiën) zijn elkaar in de haren gevlogen over het gebruik van het regeringsvliegtuig. Helder wil het gebruiken om naar het WK voetbal in Qatar te gaan. Kaag heeft het dezelfde dagen nodig voor een bezoek aan de Balkan. Dat vertellen ingewijden aan RTL Nieuws.



Het draait om 28 en 29 november. Kaag bezoekt dan haar collega’s in Slovenië, Kroatië en Tsjechië. Helder zal op 29 november de wedstijd Nederland – Qatar bezoeken. Zij heeft de dag ervoor een lang debat in de Tweede Kamer en kan daardoor niet met een gewone lijnvlucht.



Natuurlijk zou één van de twee bewindsvrouwen een privévliegtuig kunnen gebruiken in plaats van het regeringstoestel. Maar naar verluidt voelt Kaag er niks voor om met een privévliegtuig op pad te gaan. Zij is vicepremier en daarmee hoger in de hiërarchie dan Helder en dus zou het gebruik van het regeringsvliegtuig haar toekomen. Bovendien heeft Kaag het regeringstoestel al maanden geleden voor haar reis gereserveerd.



Ingewijden op diverse ministeries willen niet van gedoe spreken, maar zeggen dat het een 'logistieke puzzel is'. Een ander zegt dat er nog wordt gekeken naar de planning. "Het makkelijkste zou zijn als het Kamerdebat waar de minister van Sport bij moet zijn, zou worden verplaatst."



Helder verzet zich tegen de inhuur van een privévliegtuig voor de reis naar Qatar omdat dat tienduizenden euro’s duurder is dan als Kaag dat zou doen voor haar reis naar Oost-Europa en de Balkan. De reis van Helder zou 85.000 euro duurder zijn meldt een bron. "Kaag is ongeveer 36 uur op reis, dus dat is grofweg 2000 euro per uur verspilling van belastinggeld", aldus een betrokkene.



Omdat ambtenaren van beide ministeries er niet uitkomen moeten de hoogste ambtenaren van de ministeries, de secretarissen-generaal, maandag een knoop erover doorhakken. Dan zal blijken of de zuinigheid zal winnen.

Reacties

15-11-2022 19:03:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.057

OTindex: 28.079

Wie vond ook weer dat binnen Europa prima met de trein kon worden gereisd?

15-11-2022 22:24:45 graspol61

Lid

WMRindex: 68

OTindex: 0

Wnplts: ROTTERDAM

S



Je kunt ook met de trein gaan toch of liftend hahahaha. wat een kinderen zeg zeikersJe kunt ook met de trein gaan toch of liftend hahahaha.

