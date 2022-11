Britse artsen genezen man die 13 maanden lang positief test op corona

Britse artsen hebben een man genezen die langer dan een jaar besmet was met het coronavirus. De man kreeg het virus in december 2020 en bleef tot januari van dit jaar positief testen.



De onderzoekers beschrijven het geval in vakblad Clinical Infectious Diseases.



Om erachter te komen wat er precies aan de hand was, voerden de artsen een ‘genetische analyse’ uit. Daaruit bleek dat de man eind 2020 een vroege variant van het virus had opgelopen, die maandenlang in zijn lichaam is gebleven. Het was dus één lange besmetting. Dat de man zo lang besmet bleef, heeft waarschijnlijk alles te maken met een zwak immuunsysteem.



De man had in het verleden namelijk een niertransplantatie gehad. Zijn lichaam was daardoor niet meer sterk genoeg om tegen het virus te vechten.



Toen de artsen ontdekte dat de man nog een oude coronavariant had, gaven ze hem medicatie die nu niet meer gebruikt wordt omdat er zoveel nieuwe varianten zijn ontstaan. Het werkte en de man herstelde, na 411 dagen.

07-11-2022 10:17:08 allone

Verbaast me niet. Immuunsysteem is belangrijker dan vaccinatie mondkapjes en handenwassen.

07-11-2022 10:37:41 Emmo

@allone : Inderdaad. Vaccinatie geeft alleen maar het immuunsysteem een schop onder de kont zodat 'ie beter z'n best doet.

07-11-2022 11:01:22 allone

Die artsen hebben er trouwens wel heel lang over gedaan om er achter te komen wat er aan de hand was. Als hij al in 2020 ziek was hadden ze al eerder kunnen bedenken dat hij een vroege variant had.

