Zuidas heeft nieuw trucje om belasting te ontwijken: maak je baby bedrijfseigenaar

Baby-bv's hebben een kind jonger dan 10 jaar als (mede)-eigenaar. Hierdoor hoeft later geen erf- of schenkbelasting te worden betaald. Ook gebruiken dubieuze figuren de constructie om de echte eigenaar van bv's te verhullen.



De Utrechtse belastingconsulent Pim van Rijswijk bedacht het systeem, dat ambtenaren een 'opmerkelijke belastingconstructie' noemen. “De erfbelasting is de meest gehate belasting van Nederland. Als belastingadviseur is het mijn vak om ondernemers bij te staan om zo weinig mogelijk belasting te betalen op een legale manier”, legt Van Rijswijk uit aan Trouw. “Nieuwe constructies verzinnen is de creatieve kant van mijn vak.”



Trots vertelt hij hoe hij zijn zoon Pim bedrijfseigenaar maakte toen hij vijf dagen oud was. Het kind heeft de aandelen in handen en de ouders gaan in loondienst bij de bv, runnen het bedrijf en ontvangen een salaris. De winst gaat naar het kind. Ideaal, want: “door kinderen aandelen van een bv te geven wordt schenk- en erfbelasting voorkomen.”



Er zijn 110 kinderen van tien jaar of jonger geregistreerd als aandeelhouder van een Nederlands bedrijf. Ze zijn bijna allemaal volledig eigenaar. Sommige peuters hebben meerdere bedrijven onder hun hoede.



De truc wordt in onder andere Luxemburg gebruikt om de ware eigenaar van miljardenbedrijven te verhullen. Zo is een 1-jarige Mongolische peuter eigenaar van een groot steenkoolbedrijf en staan Azerbeidzjaanse en Russische oligarchenkleuters aan het roer van gas- en telecombedrijven.



Dit kon worden ontdekt omdat zoeken in de Luxemburgse database gratis is. Uiteraard legt de Nederlandse staat de Zuidas en zijn dubieuze klanten geen strobreed in de weg. Als onderzoeksjournalisten eenzelfde digitale zoekopdracht als in Luxemburg zouden opzetten, maar dan in de Nederlandse staatsdatabase, dan zijn daar ongeveer een miljoen euro aan kosten mee gemoeid.

En als het kind 18 is? Schopt 'ie dan papa eruit?

Laatste edit 31-10-2022 17:04 Ja inderdaad wel gevaarlijk als je niet meer figuurlijk door 1 deur kunt met junior, verkoopt hij/zij het hele bedrijf

Het kind heeft de aandelen in handen



Wél uitkijken dat hij ze niet in zijn mond stopt.... Wél uitkijken dat hij ze niet in zijn mond stopt....

