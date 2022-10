Wolven op Hoge Veluwe illegaal tam gemaakt

Dierenrechtenorganisatie Faunabescherming heeft het Nationaal Park De Hoge Veluwe ervan beschuldigd dat ze de wolven die in het park leven tam hebben gemaakt. Volgens de stichting is het "zeer verdacht" dat een wolf regelmatig mensen benadert en opzoekt. Wolven zijn van nature zeer schuwe dieren. Faunabescherming heeft aangifte gedaan tegen De Hoge Veluwe.



De Hoge Veluwe vindt de aantijging belachelijk. "Prima dat er aangifte is gedaan, dan komt er een onderzoek waaruit zal blijken dat het onzin is. De Faunabescherming lost een schot hagel in de hoop dat ze altijd wel wat raken", aldus hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker.



De organisatie zegt dat het wel degelijk aantoonbaar is dat de mensvriendelijke wolf tam is gemaakt. "Er is slechts één eerder gedocumenteerd geval van een wolf die vergelijkbaar probleemgedrag aan de dag legde, nabij een militaire basis waar soldaten de wolven voerden", aldus een statement van de activisten.



Volgens Faunabescherming zou er mogelijk 's nachts gewerkt zijn aan het tam maken van de wolven. Dan is het park dicht voor bezoekers. "Consequentie zou kunnen zijn dat het park gesloten dient te worden voor het publiek, wanneer deze situatie blijft voortduren, omdat op deze wijze de veiligheid van het publiek en van de wolf niet gegarandeerd kan worden, zoals de wet wel voorschrijft."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: