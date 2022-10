Wegens smokkel ontslagen beveiliger eist 92.000 euro van werkgever

Een beveiliger van containerbedrijf ECT die in juni werd veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar wegens betrokkenheid bij drugsmokkel in de Rotterdamse haven, eiste 92.000 euro aan salaris en ontslagvergoedingen van zijn werkgever. De kantonrechter maakt er gehakt van.



Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Rotterdam.



De man werkte twintig jaar lang voor beveiligingsbedrijf Securitas, waar hij verantwoordelijk was voor de beveiliging van de terreinen van het Rotterdamse containerbedrijf ECT Maasvlakte.



De man bewaakte de toegangspoort van het terrein, waarop alleen bevoegde personen toegang mogen krijgen. Ook verstrekte hij toegangspassen, en kon hij de slagbomen en toegangspoort openen.



Daarmee vervulde de beveiliger een belangrijke taak bij ECT, een bedrijf dat gevoelig is voor drugssmokkel. Regelmatig worden er partijen drugs gevonden in zeecontainers die op de terreinen van het havenbedrijf wachten op doorreis.



Ook worden er regelmatig zogenoemde 'uithalers' opgepakt, jonge mannen die de drugs uit de containers komen halen. In het verleden bleek al dat zij soms hulp van binnenuit krijgen, van werknemers van ECT of andere bedrijven.



De beveiliger van het ECT-terrein werd in juni 2020 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel. Daarop trok de overheid zijn toestemming in om voor een beveiligingsbedrijf te werken.



Op een voorstel van Securitas om zijn arbeidsovereenkomst te beƫindigen, ging de man niet in. Daardoor bleef de man formeel in dienst, zonder werkzaamheden te verrichten. Wel staakte zijn werkgever de salarisbetalingen.



Afgelopen juni werd de beveiliger strafrechtelijk veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij drugssmokkel in de haven van Rotterdam.



Nadat de man was veroordeeld, stapte Securitas naar de rechter om hem alsnog op straat te kunnen zetten. De werkgever benadrukte daarbij dat de man zijn ernstige delicten pleegde onder werktijd en in de uitoefening van zijn functie als beveiliger.



Voor de Rotterdamse kantonrechter kwam de beveiliger echter met een opmerkelijke tegeneis. Hij eiste dat zijn werkgever hem zijn salaris zou doorbetalen, inclusief een opzegtermijn van vier maanden, en een ontslagvergoeding.



In een aparte procedure eiste de beveiliger ook achterstallig salaris voor de hele periode waarin hij op non-actief stond, en Securitas de loonbetalingen staakte. Daarmee komt het totale bedrag dat de beveiliger van zijn werkgever eiste op zo'n 92.000 euro.



Volgens de man heeft hij recht op de betalingen, onder meer omdat hij al twintig jaar in dienst was bij Securitas en volgens hem slechts 'een keer een misstap' deed.



Uit de gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Rotterdamse kantonrechter gehakt heeft gemaakt van de eisen van de man.



Op achterstallig salaris heeft hij geen recht omdat hij 'niet meer voor Securitas heeft kunnen werken om redenen die voor zijn rekening komen, namelijk het plegen van strafbare feiten onder diensttijd'.



Ook naar een ontslagvergoeding kan hij fluiten. "In dit geval is weliswaar sprake van een lang dienstverband maar kan de misstap bepaald niet als 'klein' worden aangemerkt", aldus de kantonrechter.



"Mede gelet op zijn functie, uit hoofde waarvan hij tot taak had het beveiligen en bewaken van het ECT-terrein in de Rotterdamse haven, is de kantonrechter van oordeel dat de misstap van hem ernstig kan worden verweten."

Hij denk ook: een brutaal mens heeft de hele wereld!

@Mamsie : Gelukkig hebben de bescheiden mensen de andere helft nog.

@venzje : Maar daar is het wel héél erg vol hoor!

