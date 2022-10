Vanuit klimaatoogpunt kan de oorlog in Oekraïne worden gezien als een zegen

Het hoofd van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) zei dinsdag dat hij verwacht dat de oorlog in Oekraïne de overgang naar hernieuwbare energie zal versnellen, ondanks een grotere afhankelijkheid op korte termijn van fossiele brandstoffen zoals kolen.



“Het is duidelijk dat deze oorlog in Oekraïne ons verbruik van fossiele energie zal versnellen en het versnelt (ook) deze groene overgang,” zei Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO, terwijl de organisatie een belangrijk rapport over energie presenteerde.



“Vanuit klimaatoogpunt kan de oorlog in Oekraïne worden gezien als een zegen”, voegde hij eraan toe. De WMO zei in haar rapport dat landen achterlopen met hun toezeggingen voor hernieuwbare energie. Volgens haar hebben ze tot nu toe minder dan de helft van de capaciteit gebouwd die tegen 2030 nodig is om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen.

Reacties

13-10-2022 10:08:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.617

OTindex: 82.833

Geluk bij n ongeluk?

Maar Cruijff zei t al. Elluk nadeel hep su foordeel.

13-10-2022 12:54:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.501

OTindex: 89.247

En het helpt ook zo lekker tegen de overbevolking! ⚰️🪦⚱️

Sarcasme, dat begrijp je toch wel!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: