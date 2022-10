Telefoon opladen? Het kan met stroom uit een dode walvis

Een aangespoelde dode walvis: het is een trieste aanblik, maar wel nuttig studiemateriaal voor de wetenschap. En het heeft nog een voordeel: een dode walvis levert energie op. Zo werd de vinvis die vorige week aanspoelde in het Zeeuwse Westkapelle ‘omgezet’ in groene stroom. Met een beetje geluk kun je daar een jaar mee vooruit met je gezin.

Reacties

09-10-2022 18:47:36 Emmo

Goed. Iedereen een dode walvis in de achtertuin. Dan kun je in ieder geval je telefoon opladen

09-10-2022 21:17:28 omabep

@Emmo : Maar niet meer buiten zitten of je kamers luchten met al die stank. Tot je er aan gewend bent natuurlijk. Je kunt er natuurlijk een ionisator bij zetten want de energie is dan voor niets. Ik weet alleen niet of dat het afdoende werkt tegen de stank binnen om het daar leefbaar te houden.

09-10-2022 22:11:19 Emmo

@omabep : Voor iets dat gratis is, moet je wat over hebben.

