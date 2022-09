Schiedamse bakker verkoopt hennepkoekjes

Een Schiedamse bakkerij heeft de klanten iets blijer kunnen maken met de koekjes in de schappen dan de meeste bakkers. De creatieve ondernemer verkocht namelijk koekjes vol met hennep.



De politie in Schiedam vond maar liefst 4.800 exemplaren in de bakkerij, meldt RTL Nieuws. In de opslagruimte bleken nog meer koekjes te liggen met dezelfde werking. Ook vond de politie 90.000 euro contant geld in de bakkerij.



Alles is in beslag genomen. Voor wie hoopte nog een graantje mee te pikken: de koekjes en het geld zijn vernietigd. De politie werkt al langer aan een onderzoek rondom de softdrugshandel. Zodoende dat de autoriteiten de bedwelmende lekkernijen wist te onderscheppen.

Reacties

24-09-2022 18:50:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.541

OTindex: 82.770

Wat voor effect heeft hennep als je t in koekjes eet?

Wisten de klanten dat t hennepkoekjes waren?



Laatste edit 24-09-2022 18:51

24-09-2022 20:58:18 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.927

OTindex: 2.046

@allone :

Wat voor effect heeft hennep als je t in koekjes eet?

Wisten de klanten dat t hennepkoekjes waren?



Laatste edit 24-09-2022 18:51 QuoteWat voor effect heeft hennep als je t in koekjes eet?Wisten de klanten dat t hennepkoekjes waren? Nog nooit van space cake gehoord? Het zal eenzelfde effect hebben.

