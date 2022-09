Vrouw (42) die man na jarenlang partnergeweld voor ogen van hun zoon neerstak, hoeft niet naar de cel

Een 42-jarige vrouw uit Gent is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, weliswaar volledig met uitstel, nadat ze haar man in de zomer van vorig ja

Die 10 maanden zijn dus waarschijnlijk al voldaan met voorarrest en dus is het inmiddels vast alweer een liefdevol gezinnetje samen. Of was er na 17 jaar ellende nu opeens wel een mogelijkheid om uit elkaar te gaan?

23-09-2022 10:00:16

Ik hoop dat die vrouw eindelijk goede begeleiding krijgt om bij die man weg te komen. Het zijn omstandigheden die ik me niet kan voorstellen, maar kennelijk komt dit heel vaak voor in gewelddadige relaties, dat het slachtoffer niet in staat is om de partner te verlaten