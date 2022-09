Politie arresteert man die via Facebook in lichaamsdelen zou handelen

De politie in Pennsylvania heeft een man met een bijzondere side hustle gearresteerd. Hij zou via Facebook verschillende lichaamsdelen verkopen. De verdachte, Jeremy Pauley, zit inmiddels achter de tralies.



Afgelopen zomer kreeg de politie een melding dat er lichaamsdelen verkocht zouden worden in Enola, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Op 8 juli kwam de zoektocht uit bij het huis van de de opmerkelijk uitziende Pauley. Zijn huis werd doorzocht en er werd een bizarre vondst gedaan.



Volgens WJLA.com zouden er tussen de 15 en 20 schedels liggen. Ook zouden er tonnen hebben gestaan met zo'n 70 liter aan menselijke resten. Onder andere levers, hersenen, nieren en andere organen zouden in de emmer hebben gezeten.



Pauley zou de bijzondere verzameling hebben verkregen via Facebook. Hij zou het van een vrouw in Arkansas hebben overgekocht. Hij betaalde daar maar liefst $4000,- voor.



Uit onderzoek van de FBI blijkt dat de overblijfselen uit een mortuarium dat bij de University van Arkansas hoort zijn gestolen. Op de universiteit oefenen medische studenten op echte lichamen. Volgens Pauley was de koop volledig legaal. De politie denkt dat hij de lichaamsdelen wilde verkopen om er winst mee te maken.

Reacties

Als de lichaamsdelen gestolen goed waren, dan is de koop ervan verre van legaal: heling.

je moet toch wat als je de ingredienten voor exotisch eten niet bij de slager durft te bestellen

